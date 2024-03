Carpini evita polêmica com Abel e cobra expulsão de Ríos: 'O maior erro'

Não vou falar nada [sobre Abel]. Comportamento dos adversários, área técnica, cada um tem a sua opinião, prefiro não externalizar a minha. Não gosto disso, procuro responder perguntas, mas qualquer coisa que eu diga vai virar polêmica. Não vem ao caso o que eu penso.

Classificação e jogos Paulista

Critérios bem diferentes [nos lances de pênalti]. Presidente já se posicionou. Para mim, mais que lance do Rafael e do Luciano, foi o do Ríos. Discernimento da regra, indefere à decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Independentemente de ter sido gol ou não, regra tem que ser aplicada. Na minha opinião, foi o maior erro dele. Não adianta ficar batendo na arbitragem, mas não é a primeira vez que temos algum tipo de queixa. Thiago Carpini, em coletiva

O que mais Carpini disse

Medidas diferentes: "Vi em vários momentos toda a comissão [do Palmeiras] na área técnica. Tivemos também, mas de maneira muito menos acintosa. Essa regra de um peso diferente não se aplicou fora de campo".

Mais tempo para James: "O próprio atleta tem que falar o quanto ele suporta [de tempo em campo]. Se pudesse ter o James 90 minutos, claro que queria. O que vocês veem, eu vejo também, todos os dias. Mas o cuidado que temos com James, ele não fez pré-temporada. Queremos ele mais em campo, mas precisamos respeitar o processo do atleta. Vamos ter uma semana livre, talvez melhore um pouco mais. Vai chegar um ponto que só vai melhorar jogando, mas para chegar nisso sem risco de perder o atleta, temos que ir com um pouquinho de calma. O planejado para ele está bem definido. Momento que vai depender do atleta, o quanto ele suportar em campo. A gente espera que possa acontecer rápido, tecnicamente não precisamos falar do que ele é".

Estratégia no Choque-Rei: "A intenção era deixar um pouco a bola com os zagueiros do Palmeiras, foi assim que roubamos a bola e fizemos o gol. O Palmeiras trocar passes dá ar de superioridade, mas trocaram onde nada acontecia, longe do nosso gol. Começou a ter um pouco de impaciência do Palmeiras, para mim é uma falsa posse de bola, construção que não progride. Controle de jogo muito menos. Funcionou o que agente trabalhou, controlamos o Palmeiras, um adversário a ser batido, com comportamento em campo muito sincronizado. Fomos melhores na partida na minha opinião".