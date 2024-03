Casares ataca arbitragem e comissão técnica do Palmeiras: 'Lamentável'

O mandatário tricolor apontou o lance do pênalti em Murilo. Durante a reclamação, ele também indicou o que considerou erros de arbitragem em partidas anteriores.

Classificação e jogos Paulista

"Eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. Hoje é um conjunto desastroso. Já teve um pênalti dado ao Santos com a presença do VAR, quando a Edna não marcou pênalti. Depois, teve a expulsão contra o Bragantino, do Arboleda, que, nitidamente, não era lance para expulsão. E hoje foi um absurdo", disse.

A Federação Paulista que nós apoiamos, a Federação Paulista que faz o melhor campeonato do Brasil, não pode atuar dessa forma Casares

Casares criticou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. O presidente do São Paulo disse que tem de ter um basta no fato do treinador "apitar jogo" e afirmou que um auxiliar técnico alviverde ironizou as reclamações do São Paulo.

"Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Calleri. Vi o auxiliar do Abel, que acho que é João o nome dele, rindo, ironizando. Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a Federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive, em todas as instâncias. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi".

O que mais ele disse?

"Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo do Luciano e ele se acovardou. A agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era pra cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. Hoje é um dia triste na memória do futebol paulista.