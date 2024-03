Ultras do PSG protestam e cobram saída de Mbappé: 'esperando ansiosamente'

Decidido a não renovar o contrato, Kylian Mbappé virou alvo de críticas dos torcedores mais radicais do PSG. Em protesto realizado hoje (3), na porta do estádio Parque dos Príncipes, os ultras se mostraram ansiosos pela saída do atacante.

O que aconteceu

Depois de mais uma polêmica, Mbappé perdeu o restante do moral que tinha com os torcedores do PSG. Na última partida válida pela Ligue 1, o atacante foi substituído no intervalo e sequer voltou para o banco de reservas.

Incomodados com a postura do jogador, os ultras estenderam uma faixa com críticas à situação de Mbappé. O atacante já avisou que não vai renovar o contrato que se encerra em junho de 2024.