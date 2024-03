Mbappé é substituído e técnico do PSG comenta: 'acostumar a jogar sem ele'

Após substituir mais uma vez o astro Kylian Mbappé, o técnico Luis Enrique, do PSG, falou na coletiva pós-jogo sobre a situação do jogador, inclusive que o time deve se "acostumar a jogar sem ele."

O que aconteceu

Durante a partida entre PSG e Mônaco, na última sexta-feira (1), que terminou empatada sem gols pelo Campeonato Francês, Luis Enrique substituiu Mbappé ainda no intervalo.

Na rodada anterior, o atacante também já tinha sido substituído com 30 minutos para o término do jogo diante do Rennes, que também terminou empatado (1 a 1).