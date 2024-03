Por que invencível Palmeiras chega mais desconfiado que oscilante São Paulo

O Palmeiras não perdeu nenhum jogo em 2024: até o momento foram sete vitórias e quatro empates. Já o São Paulo oscilou sob comando de Thiago Carpini e ainda busca a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o ambiente nas equipes que se enfrentam hoje, às 20h (de Brasília), no MorumBis, não condiz com o atual momento de ambas: é o Tricolor que chega confiante e o Verdão quem tem dúvidas.

Palmeiras quer dar o troco pela Supercopa

Abel Ferreira descartou "vingança" pela Supercopa, mas todos no Palmeiras querem dar o troco. "Vai ter troco": a frase foi dita ao UOL por uma pessoa que estava no vestiário após a derrota do Palmeiras na Supercopa. Segundo ela, esse era o sentimento do elenco alviverde.

Chance de atrapalhar o caminho do rival. Com duas rodadas em disputa no Estadual, o São Paulo ainda não conseguiu confirmar sua classificação para a próxima fase. Líder do Grupo D, o Tricolor tem 18 pontos, o Novorizontino também tem 18 e o São Bernardo tem 15. Uma vitória palmeirense no MorumBis pode complicar a vida do time de Carpini.