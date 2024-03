Veja as opções do São Paulo para suprir Calleri, suspenso no Choque-Rei

Em entrevista coletiva após a vitória sobre a Inter de Limeira, Carpini evitou lamentar a perda de Calleri e optou por valorizar a oportunidade que outro atleta terá em seu lugar. O Choque-Rei está marcado para as 20h (de Brasília) de domingo.

O São Paulo ainda não confirmou sua classificação, mas lidera o Grupo D, com 18 pontos. A equipe poderá assegurar a vaga no mata-mata do Estadual se vencer o clássico diante do rival.

