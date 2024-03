CBF divulga tabela do Brasileirão; veja detalhes e partidas do seu time

Os primeiros clássicos ocorrerão na 3ª rodada — são três embates estaduais, incluindo o tradicional BaVi, disputado pela última vez no Brasileirão da Série A em 2018. De quebra, a etapa terá um Palmeiras x Flamengo.

Globo, sportv e Premiere seguem como emissoras responsáveis por todas as transmissões. A CBF não detalhou, até o momento, a divisão dos confrontos.

O UOL separou as 19 primeiras rodadas. O returno conta com as mesmas combinações, mas com os visitantes no papel de mandantes.

1ª rodada (entre 13, 14 e 15 de abril)

Inter x Bahia

Cruzeiro x Botafogo

Vitória x Palmeiras

Fluminense x Bragantino

Vasco x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

Athletico x Cuiabá

Atlético-GO x Flamengo

Criciúma x Juventude

2ª rodada

Grêmio x Athletico

Atlético-MG x Criciúma

Bahia x Fluminense

Flamengo x São Paulo

Botafogo x Atlético-GO

Palmeiras x Inter

Bragantino x Vasco

Fortaleza x Cruzeiro

Cuiabá x Vitória

Juventude x Corinthians

3ª rodada

Grêmio x Cuiabá

Atlético-MG x Cruzeiro

Vitória x Bahia

Fluminense x Vasco

Botafogo x Juventude

Palmeiras x Flamengo

Bragantino x Corinthians

Athletico x Inter

Atlético-GO x São Paulo

Criciúma x Fortaleza