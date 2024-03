Arnaldo diz que São Paulo será mais forte com James contra o Palmeiras

O comentarista Arnaldo Ribeiro afirmou no Fim de Papo que o São Paulo deveria ter James Rodríguez como titular contra o Palmeiras.

'São Paulo fica mais equilibrado com James': "Eu acho o time do São Paulo mais equilibrado com o James do que com os pontas. A minha escalação sem o Calleri (suspenso) seria: Pablo Maio, Michel Araújo e Alisson, um triângulo no meio, Michel Araújo sendo o viabilizador do James; James na frente deles; Lucas e Luciano. Sem Ferreirinha, sem Wellington Rato, sem pontas".

'Não tem como jogar todo mundo': "Com o Calleri, ele entra, sai o Luciano, joga a dupla Lucas e Calleri, Luciano fica no banco, é a minha escalação para colocar não todos, mas a maioria. Como o Flamengo está fazendo, não coloca todos, mas a maioria. Não vai jogar todo mundo, não tem como, o Flamengo está com Bruno Henrique e Gabigol no banco".