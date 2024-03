Pedro Raul tira peso com 1º gol, mas não escapa de treino pós-jogo; veja

O centroavante Pedro Raul foi herói e marcou o gol da vitória do Corinthians aos 49 minutos do segundo tempo, mas logo após o apito final já correu para se juntar aos reservas e realizar um treino ali mesmo no gramado da Neo Química Arena.

O Reverson (preparador) não quer saber disso não, tem que manter os números. Estava combinado e tínhamos que fazer. Felizmente fizemos com os três pontos, seria duro se fosse com o empate. Vamos descansar, temos folga, com semana aberta, e depois teremos duas finais.

O procedimento é padrão no futebol. Os jogadores que não entram na partida ou atuam por poucos minutos realizam um trabalho físico após a partida.