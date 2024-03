Dorival diz que Brasil voltará à final de Copa: 'Me programei pra isso'

"Baseamos a convocação em cima de alguns aspectos táticos que a partir de hoje começamos a desenhar de uma maneira mais direta. Até então, a preocupação foi tentarmos alinhar esses nomes dentro de uma concepção inicial. A partir de agora detalhar um pouco mais e procurar um encaixe de peças até o momento em que tenhamos os jogadores em campo. Esse vai ser nosso grande desafio. Até então, nos preocupamos muito com o momento de cada um e as qualidades que representavam para buscarmos um momento teórico e a partir de agora tentarmos colocar isso em um sistema que os deixem um pouco mais confortáveis."

Trabalho diário

"Observações. Muitas. O maior número de jogos possíveis para detalhar os atletas, características, funções? Atletas atuando em posições distintas das que atuaram no país. Vimos atacantes jogando no meio-campo. Muito jogadores que foram observados, mas se lesionaram no processo. Pode acontecer nos próximos dias e temos que estar preparados. Muitos contatos, vimos jogos no país. Temos quatro equipes rodando vendo jogos selecionados. A partir de agora continuaremos e ampliaremos o leque, abrindo para alguns campeonatos e continuaremos os contatos quase que diário com os atletas. Temos reuniões frequentes com o doutor Rodrigo. Trabalho variou muito e fez com que buscássemos uma aproximação mais rápida com atletas e comissões, conhecendo detalhes que possam nos ajudar a diminuir o impacto de nos reunirmos, colocarmos uma equipe em campo e alguns dias depois estarmos jogando contra equipes fortes e poderosas como Inglaterra e Espanha."

Novo ciclo, Europa x Brasil

"Não podemos nos esquecer que estamos no início de temporada aqui dentro. Temos os melhores jogadores fora do nosso país. Qualquer destaque que aconteça em uma competição, na sequência ele fatalmente estará fora do seu clube. Eu acredito que pelo número considerável de jogadores que avaliamos, temos até uma mescla considerável. Não me preocupei com isso naturalmente, mas dei uma atenção principalmente a merecimento. Acho que a convocação foi mais nesse sentido, tentando buscar o máximo de cada um. Muitos outros tem merecimento para também aqui estarem e para uma lista restrita você não pode tê-los. Volto a dizer que estarão sendo observados, muitos já os conheço, alguns teremos o primeiro contato. O importante é que as observações não irão parar a partir dessa lista."

Nomes que já conhece