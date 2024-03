Santos terá Pedrinho titular e retorno de Cazares contra o Bragantino

O Santos está definido com Pedrinho titular e tem a volta de Juan Cazares para enfrentar o Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe vai a campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Guilherme, Pedrinho e Morelos.

Já o Massa Bruta foi escalado com: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Gustavo Neves e Lincoln; Helinho, Sasha e Vitinho. O técnico é Pedro Caixinha.