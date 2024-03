Vice do Flamengo confirma acerto com Léo Ortiz: 'Vontade dele pesou'

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, celebrou o acerto com o zagueiro Léo Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino.

Está tudo fechado. Deu tudo certo. Ele vai se apresentar o mais rápido possível Marcos Braz, à Rádio Tupi

O que aconteceu

A negociação do Rubro-Negro pelo jogador estava em andamento desde o ano passado. Nesta janela, o Fla contratou também De la Cruz e Matias Viña.