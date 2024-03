Dorival diz que Neymar pode fazer diferença se 'abrir mão de coisas extras'

Chegada à seleção: "Para um cara que tinha apenas um sonho lá atrás, hoje poder estar frente a uma seleção e com uma possibilidade real de poder chegar a uma decisão de Copa do Mundo desde que continue buscando com trabalho, com dedicação esse caminho, isso não tem preço."

Técnico 'arroz com feijão': "Quando chegava nos clubes ou eu montava os elencos ou eu conhecia um elenco pela metade. E eu tinha essa obrigação de tentar corrigir rapidamente, de tentar melhorar, de tentar naturalmente ter uma leitura rápida do que vinha acontecendo. Para que eu pudesse fazer com que a equipe começasse a alcançar resultados. Então para mim isso é muito mais do que um feijão com arroz. Se você não tem ideia do que é, se isso é feijão com arroz, então eu fico muito feliz. Porque é um feijão com arroz com tempero de cada estado. Porque esses trabalhos foram feitos em vários estados, com várias equipes. E graças a Deus acredito que em todas elas aí, ou na grande maioria, com resultados importantíssimos e expressivos."