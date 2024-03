Corinthians é eliminado do Paulista; os cenários por vaga na Copa do Brasil

O Corinthians está eliminado precocemente do Campeonato Paulista e terá que conquistar a vaga na Copa do Brasil de 2025 por outro meio.

O que aconteceu

O clube do Parque São Jorge até bateu o Santo André e contou com um tropeço do Mirassol, mas a vitória da Inter de Limeira acabou com o sonho. A Inter ganhou do Ituano por 2 a 0, foi a 17 pontos no Grupo C e não pode mais ser ultrapassada pelo Corinthians, que tem 13, na última rodada da fase de grupos.

O Paulistão dá cinco vagas para a Copa do Brasil. Sem estar entre os quatro semifinalistas nem tendo a quinta melhor campanha do torneio, o Alvinegro paulista não confirmou sua participação no torneio nacional do ano que vem pelo Estadual.