Seleção brasileira: horário e onde assistir à convocação de Dorival Júnior

As partidas serão quase uma preparação para a Copa América, primeira competição oficial da seleção com Dorival no comando. O torneio será disputado entre junho e julho.

A missão seguinte será as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que serão retomadas em setembro.

Convocação da seleção brasileira

Local: Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e Hora: 01 de abril, às 13h (de Brasília)

Transmissão: Canais do UOL Esporte e da CBF no YouTube