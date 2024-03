Tite pede desculpa por declaração sobre Daniel Alves: 'Comparação indevida'

Me desculpe a resposta que dei no caso Daniel Alves. Perdão. Alguns itens: o erro, o crime foi julgado pela Justiça e foi condenado. A comparação que fiz do caso foi inoportuna, sem sentido, indevida. A etapa profissional que tivemos juntos foi de muita correção e respeito. E acredito que acredito na educação com a orientação, punição, como fui modelado.

Como foi declaração anterior?

"Não posso fazer julgamento". Questionado sobre o caso Daniel Alves, há cinco dias, Tite havia dito que não teria todos os fatos à disposição para avaliar, mas que todo erro deveria ser punido.

Repercussão negativa. A declaração do treinador rubro-negro teve uma grande repercussão e foi alvo de muitas críticas.

"Entendo a pergunta. Não posso fazer julgamento não tendo todos os fatos e informações verdadeiras a meu respeito. Posso falar conceitualmente. Todo erro deve ser punido, conceitualmente. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos", disse, à época.

Comparação com Neymar. Na ocasião, o técnico lembrou o caso envolvendo Neymar, que não chegou a ser comprovado.