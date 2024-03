Sem Neymar, Arábia Saudita se torna invisível em convocações da seleção

Quando o governo da Arábia Saudita comprou os quatro maiores clubes do país e começou a contratar jogadores do quilate de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar, havia uma expectativa de que o eixo do futebol mundial pudesse ser deslocado da Europa para o Oriente Médio.

Pouco mais de um ano depois da chegada do português ao Al-Nassr, pouca coisa mudou. E, na seleção brasileira, isso fica ainda mais evidente. Nenhum dos 26 convocados por Dorival Júnior na sexta-feira joga no Campeonato Saudita. O mesmo já havia acontecido na última lista de Fernando Diniz, para os duelos contra Colômbia e Argentina, em novembro, pelas Eliminatórias da Copa-2026.

A ausência de jogadores da liga que paga os maiores salários do mundo tem relação direta com a lesão de Neymar. O atacante do Al-Hilal se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, mas tem vaga cativa na equipe de Dorival.