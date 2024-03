Pablo Maia diz que árbitro alegou não poder expulsar meia do Palmeiras

O volante Pablo Maia, do São Paulo, relatou que o árbitro Matheus Delgado justificou que não poderia expulsar Richard Ríos porque a jogada terminou com gol do São Paulo no clássico contra o Palmeiras.

Infelizmente, na hora que fui roubar a bola, ele [Rios] chegou atrasado. Fui falar com o árbitro, mostrei para ele [a marca na sola na perna]. Ele disse que, por ter sido gol, não poderia expulsar. Mas vida que segue, diretoria vai ver o que pode ser feito. É continuar trabalhando. Árbitro poderia ser mais consciente em muitaa decisões dele. Acho que parou muito o jogo, mas deixo para eles resolverem. Pablo Maia, à TNT Sports

O que aconteceu

Pablo Maia com a perna machucada, após empate com o Palmeiras no Morumbis Imagem: Eder Traskini / UOL

Pablo Maia foi atingido na perna por uma solada de Richard Ríos na jogada do gol do São Paulo. O são-paulino roubou a bola e iniciou o lance que terminou com Alisson balançando a rede.