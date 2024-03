Por que o MorumBis deixou de ser alternativa do Palmeiras para o Allianz

Palmeiras x Ituano - 8.879 torcedores

Palmeiras x Corinthians - 29.647

Palmeiras x Mirassol - 11.774

Jogo no MorumBis teve recorde centenário

A vitória sobre o Santos no MorumBis pelo Paulistão de 2023 contou com 49.241 torcedores e virou recorde. Foi o maior público do Palmeiras como mandante no século XXI.

Já a partida contra o Cerro Porteño (PAR) teve 42.340 pessoas nas arquibancadas. O time de Abel Ferreira venceu a partida pela fase de grupos da Copa Libertadores por 2 a 1.

Os dois jogos superam, por exemplo, o maior público da história do Allianz Parque. O clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão de 2023 contou com 41.457 pessoas.

O MorumBis tem capacidade para pouco mais de 65 mil pessoas. Já o Allianz corporta quase 44 mil.