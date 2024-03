Convocação de Murilo para a Seleção deixa Palmeiras com problema grande

Um cara talentoso, completo e consistente.

Quem perde, e muito, é o Palmeiras.

Caso tenha oportunidade contra Inglaterra e Espanha, impressione o "professor" e acabe integrando a lista da Copa América, poderá deixar Abel Ferreira com um enorme abacaxi nas mãos. Por até nove rodadas, ele também não deverá contar com Gustavo Gómez (Paraguai) e Joaco Piquerez (Uruguai). A meta e o meio-campo (ainda) não foram afetados por Dorival, mas o sistema defensivo perde imensamente com essas ausências.

Para a linha de quatro ou de cinco, sobrariam Luan, os garoto Naves e Vanderlan, além de Marcos Rocha e Mayke.

Embora já tenha feito muito com menos do que isso e parte dos adversários também estará desfalcada, Abel precisará de criatividade, foco e um pouco de sorte para não se expor por tantas rodadas, no campeonato mais difícil do ano.

Mas o momento é de celebrar a realização do sonho do atleta e tudo que ele pode oferecer ao Brasil.