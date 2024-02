PVC: Torcida do Palmeiras vai ao MorumBis, mas não gosta da Arena Barueri

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que a torcida do Palmeiras prefere ir ao MorumBis do que à Arena Barueri. Ele comentou a declaração de Leila Pereira sobre onde jogar durante as obras no Allianz Parque e apontou conflito de interesses na relação da presidente do clube com o estádio do qual ela é concessionária.

PVC mostrou que os 5 piores públicos recentes do Palmeiras foram em Barueri. Em contrapartida, o maior público do Verdão no ano passado foi no MorumBis. Segundo ele, esse é apenas um dos problemas em jogar na arena que fica na região metropolitana de São Paulo.