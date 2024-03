Leila Pereira será chefe de delegação da seleção brasileira em amistosos

Fiquei muito honrada com o convite que recebi do presidente Ednaldo Rodrigues para chefiar a delegação do Brasil nestes dois jogos tão importantes, contra duas das seleções mais tradicionais do mundo. É uma oportunidade de representar a força das mulheres no futebol e também um reconhecimento ao trabalho sério e vitorioso que o Palmeiras tem desenvolvido nos últimos anos. Sou presidente de um dos maiores clubes do mundo e estou sempre disposta a contribuir com o crescimento do nosso futebol Leila Pereira.