Mesmo sem jogar, Neymar é exaltado pelo Al Hilal: 'O mágico'

Bastante empolgado, o jogador também foi flagrado dando socos no ar para comemorar a atuação do Al Hilal. Ao lado de amigos, ele postou algumas imagens acompanhando a partida.

Neymar deve voltar aos gramados no meio do ano

Na metade do tratamento, Neymar tem previsão de retorno aos gramados para o mês de julho. Em outubro do ano passado, o craque rompeu o ligamento do joelho esquerdo e passou por cirurgia.

A lesão do camisa dez aconteceu em partida pela seleção brasileira contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Antes de se afastar dos gramados, Neymar disputou apenas cinco jogos pelo Al Hilal, com um gol e duas assistências.