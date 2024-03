Al Hilal bate Al Ittihad, vence a 25ª partida e fica a 2 vitórias do recorde mundial

Nesta sexta-feira, dois dos clubes mais estrelados do futebol árabe se enfrentaram. O Al Hilal, time de Neymar, recebeu o Al Ittihad, de Benzema, e venceu por 3 a 1 na Kingdom Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. Infelizmente, ambos os craques mencionados estão machucados e não participaram da partida.

Com o resultado, o Al Hilal chegou a sua 25ª vitória consecutiva, ficando a apenas dois triunfos do recorde mundial, que pertence ao The New Saints, do País de Gales (27), e ampliou sua vantagem na liderança do Sauditão, chegando aos 62 pontos, nove a mais que o vice-líder, Al Nassr. Já o Al Ittihad permanece na 5ª posição, com 37 tentos.

Na próxima terça-feira, as duas equipes se enfrentam novamente, desta vez pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Quem vencer terá pela frente o Al Ain ou o Al Nassr nas semifinais.