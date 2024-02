Neymar dá risada sobre comparação de gols com Dembélé no PSG

Nesta terça-feira (27), o atacante Neymar, atualmente no Al-Hilal, curtiu e comentou rindo com um emoji uma publicação no Instagram que comparava o número de gols dele no Paris Saint-Germain na atual temporada com o de Ousmane Dembélé. O francês chegou ao clube parisiense no meio do ano passado para substituir o brasileiro.

A postagem feita pelo perfil Gênio Neymar Jr. mostrava que Dembélé marcou somente um gol na temporada, contra o Monaco em novembro de 2023. Enquanto Neymar, mesmo transferido para o futebol árabe, somava dois gols, feitos durante um amistoso contra a equipe sul-coreana Jeonbuk Hyundai Motors.