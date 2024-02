São Paulo: Carpini elogia postura e reestreia 'muito satisfatória' de James

James ajudando dentro e fora de campo. "Temos processos dentro do clube, jogadores com dez, 11 partidas na temporada. James estreou hoje com 20 minutos muito bem. Tudo é um processo e ele sabe disso. Se dispôs a ajudar dentro e fora de campo, esse foi um dos tópicos da nossa conversa. Estou muito feliz com o retorno dele"

Classificação e jogos Paulista

Confira a íntegra da entrevista coletiva de Thiago Carpini

James

"Uma reestreia em um momento que partiu dele, como da mesma maneira lá atrás partiu dele por questões pessoais que não competem a nós. Opção dele era não ficar no clube. Fora do contexto as pessoas pedem muito pra 'por o James'. A gente já tinha uma conversa de que ele não ficaria, são coisas internas. A partir do momento que tem essa virada de chave, ele se sente feliz e importante dentro do processo e volta a fazer parte do grupo, é um cara tecnicamente indiscutível. Chega em um estágio físico diferente, isso não é tão bom e compromete também a parte técnica. Isso vai ser gradativo na parte física e ele vai entregar cada vez mais na parte técnica e cognitiva que ele tem no jogo. É uma referência técnica que nós temos e vamos trabalhar isso. Perdeu um período de preparação considerável por causa de toda essa situação, mas ganhamos uma boa opção e vamos evoluir de maneira gradativa, com cautela. Temos processos dentro do clube, jogadores com dez, 11 partidas na temporada. James estreou hoje com 20 minutos muito bem. Tudo é um processo e ele sabe disso. Se dispôs a ajudar dentro e fora de campo, esse foi um dos tópicos da nossa conversa. Estou muito feliz com o retorno dele, com a entrada do Luciano que ficou fora dos dois últimos jogos por opção minha e entrou e foi o Luciano que se espera de muita qualidade técnica, finalização e competitividade.

Ele foi reintegrado de maneira efetiva para fazer parte do grupo que vai disputar o Paulistão e toda a temporada. Da mesma maneira quando pediu que deixasse o clube, nunca foi afastado, sempre participou de todos os processos. Que bom que essa decisão foi revista. Nesse período, ele trabalhou, treinou, buscou estar o mais próximo possível do ideal, mesmo não estando tão inserido no contexto do grupo. Conseguiu participar um pouco da partida de hoje mesmo tendo perdido parte da preparação e pré-temporada. Importante é que ele ficou e a atuação dele foi muito satisfatória. Sabemos de toda a capacidade."

Calleri fora do clássico

Foi uma perda grande, mas eu procuro não lamentar. Alguém vai ter oportunidade. Ainda não sei o que vamos fazer, vamos pensar. Conhecemos bem o adversário e eles também nos conhecem. Constantemente estamos nos enfrentando. Aproveitar um pouco essa vitória e a partir de amanhã viramos a página para pensar no adversário.