São Paulo vence com brilho de James na reestreia e golaço de Ferreira

Ainda deu tempo de James marcar o dele no último minuto. Luciano fez fila na defesa e bateu para o gol, mas Max Walef defendeu. James apareceu dentro da pequena área para marcar o seu de cabeça.

Classificação e jogos Paulista

O resultado evitou a eliminação antecipada do rival Corinthians. Em caso de vitória, a Inter de Limeira chegaria a 17 pontos no grupo C contra 10 do Timão restando apenas dois jogos. Agora, se manteve com 14.

Com a vitória, o São Paulo tomou a liderança do grupo D com 18 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, mas levando vantagem no saldo de gols. Já a Inter de Limeira parou nos 14 pontos, mesma pontuação do Mirassol.

O Tricolor volta a campo no domingo (3), às 20h, para o clássico contra o Palmeiras no MorumBis. Já a Inter recebe o Ituano no sábado, também às 20h.

Lucas, Ferreira e James brilham

O time de Thiago Carpini teve apenas pela terceira vez o atacante Lucas como titular e foram necessários poucos minutos para mostrar como o São Paulo sente falta de seu camisa 7. Atuando onde ele mais gosta, pelo centro atrás de Calleri, Lucas foi participativo e ajudou a criar boas chances.