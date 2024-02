James volta ao São Paulo após 13 dias; relembre o passo a passo da crise

James Rodríguez está à disposição do técnico Thiago Carpini e deve reestrear pelo São Paulo na noite de hoje (28), às 21h35, contra a Inter de Limeira. Em 13 dias, o colombiano foi de aguardando rescisão de contrato a um pedido de desculpas para seguir no clube.

O que aconteceu

Dos 13 dias, James passou metade do tempo decidido e a outra metade repensando. O estafe do jogador aconselhou o colombiano a permanecer no São Paulo mesmo com uma proposta do futebol sul-americano em mãos.

Para sair do Tricolor, James teria que ficar mais longe da família e o meia não queria isso. Os mercados mais interessados no jogador e com janelas ainda abertas, como Turquia e Rússia, ficavam do outro lado do oceano, muito mais distantes da Colômbia.