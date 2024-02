Calleri recebe terceiro amarelo e desfalca São Paulo contra o Palmeiras

O Tricolor não possui um reserva imediato para o argentino. A posição é reconhecidamente uma das carências do elenco.

A equipe negocia com André Silva, do Vitória de Guimarães (POR), para ser opção a Calleri. Ainda que o centroavante seja contratado, porém, ele não pode enfrentar o Palmeiras por não estar inscrito no torneio.

Canal do São Paulo

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.