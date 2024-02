Prefeito, treinador e ministro: por onde andam os carrascos do Flu de 2008?

Um ex-ministro do Esporte, um ex-prefeito, um ex-deputado, um treinador e muitos aposentados. Este é o novo papel dos jogadores da LDU que atuaram na decisão de Libertadores de 2008, contra o Fluminense, em pleno Maracanã.

Veja abaixo como está cada atleta

Cevallos - O goleiro que pegou três pênaltis naquela decisão se aposentou, foi Ministro do Esporte no Equador e ex-presidente do Barcelona de Guayaquil, clube mais popular do país.

Guerrón - Considerado o principal carrasco do Fluminense e eleito o melhor jogador da Libertadores de 2008, o atacante se aposentou do futebol profissional em 2018, no Barcelona de Guayaquil.