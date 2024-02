Presidente da Liga do Equador critica atitude de Felipe Melo em coletiva

Confira a nota do Fluminense na íntegra

O Fluminense FC repudia a forma agressiva como o presidente da Liga Profissional de Futebol do Equador, Miguel Angel Loor, se refere ao nosso capitão Felipe Melo. Lembramos que é absolutamente normal, no ambiente esportivo e num país democrático com liberdade de expressão, que um atleta justificadamente exponha suas opiniões, como foi feito durante coletiva após o jogo da CONMEBOL Recopa. O Fluminense ressalta que a atitude inconcebível desse senhor não se coaduna com o tratamento cordial que recebemos da LDU, o qual retribuiremos no Rio de Janeiro no que promete ser uma grande final.