Recopa com Fluminense alcança cerca de 1 milhão e faz ESPN liderar TV paga

A transmissão do jogo de ida da Recopa Sul-Americana de 2024, entre LDU e Fluminense, alcançou cerca de 1 milhão de espectadores na ESPN e fez o canal liderar a audiência entre todas as emissoras da TV paga, de acordo com dados da Kantar Ibope Media para o target 'Total Domicílios' obtidos pela coluna.

O resultado fez a ESPN ficar com uma audiência 550% superior ao segundo colocado no ranking durante o jogo, que foi vencido pela LDU por 1 a 0. O canal pago da Disney também liderou entre os canais esportivos com o pós-jogo. A partida no Equador aconteceu na última quinta-feira (22).

A partida de volta será realizada no Maracanã na próxima quinta (29), mais uma vez exclusiva da ESPN na TV paga e do Star+ no streaming. O Fluminense precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal, ou devolver a distância do placar do jogo de ida para forçar o desempate na prorrogação e, eventualmente, nos pênaltis.