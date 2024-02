Felipe Melo se revolta em coletiva e dispara contra árbitro e jornalistas

Felipe Melo se revoltou durante a coletiva após a derrota do Fluminense para a LDU, no jogo de ida da Recopa. Os alvos? O árbitro do jogo, o colombiano Andrés Rojas, e a imprensa.

"Ninguém vai fazer pergunta falando do árbitro? Ninguém vai fazer pergunta contestando aquilo que aconteceu no jogo? Vai ficar por isso mesmo? Ninguém vai fazer pergunta, ninguém vai contestar? Isso é complicado, gente. Ninguém enxergou o que aconteceu? Pelo amor de Deus, né? Somos profissionais, pais de família, seis horas de viagem. Isso aqui é a minha vida, é a nossa vida. Ninguém fala nada?", disparou Felipe Melo.

Por que a reclamação?

A principal contestação é a não marcação de um pênalti sobre Cano, ainda no primeiro tempo, mesmo após o VAR indicar ao árbitro que revisasse o lance.