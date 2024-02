Por que o Flamengo lidera a briga por paralisação na Copa América

É um tema que nos preocupa muito, tema que, do ponto de vista do clube, a gente acha que pode remediar um pouco, mas é um problema sem solução. Se o Flamengo tivesse orçamento infinito, ainda seria um problema de dificílima solução. Flamengo se sente extremamente penalizado pelo calendário, foram feitas algumas propostas com outros clubes para que se possa valorizar o campeonato mais competitivo do mundo Bruno Spindel

O Flamengo entende que a mudança é de interesse das detentoras de direitos. A CBF quer ouvir a TV Globo sobre as alterações da Copa do Brasil e do Brasileiro, mas o clube acredita que o produto enfraquecido é pior para quem paga.

As Datas Fifas também costumam representar problemas físicos para o Flamengo. Nos bastidores, o clube faz o seguinte paralelo: quando jogador já é "fixo" na seleção, ele treina normalmente e vai jogar. Quando corre o risco de ficar fora ou é reserva, se esforça muito mais para conquistar espaço. Desta forma, chega ao clube bem desgastado. Isso se soma às longas viagens e maratona de partidas.

