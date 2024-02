Flamengo lança nova camisa rubro-negra com preço reduzido

A marca também vai disponibilizar a coleção para outros clubes parceiros. O lançamento vai seguir a divulgação dos modelos de jogo previstos para ocorrer entre os meses de março e abril.

Trabalhamos muito com a adidas para oferecer à Nação Rubro-Negra um novo modelo de camisa, inspirada no design das camisas de jogo, contando com um preço reduzido em comparação com o modelo de campo. Com ela, vamos ampliar ainda mais a gama de produtos oficiais do Flamengo e adidas, disponibilizando um grande portfólio de produtos de qualidade para atender aos nossos milhões de torcedores.

Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo

O lançamento dessa linha atende a um desejo da torcida. Os preços das camisas oficiais têm crescido a cada ano. "O lançamento da Fan Jersey é resultado de um projeto focado no mercado brasileiro. Com esse movimento, atingiremos uma parcela ainda maior de torcedores e torcedoras", ressalta João Meyer, diretor sênior de Marketing da adidas no Brasil.

Os modelos oficiais foram lançados recentemente. A camisa custa R$ 349,99 no modelo adulto, R$ 599,99 a versão jogador, R$ 299,99 a infantil e R$ 449,99 com a manga longa.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.