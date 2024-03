Mercado: 'sumiço' no Corinthians, mudança no Palmeiras e alvos do Botafogo

Do Palmeiras para a CBF? O Palmeiras pode perder o gerente Cícero Souza para a CBF para assumir o cargo de gerente-geral de seleções. Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, ligou para Leila Pereira para comunicar o interesse no profissional. Nas conversas, a mandatária expressou que não gostaria de abrir mão do profissional, mas aceitou em liberá-lo à CBF em forma de contribuir com o futebol brasileiro.

Mais notícias

Quem é o alvo do Botafogo? Comandado pelo interino Fábio Matias nos últimos jogos, o Botafogo procura um técnico para suceder Tiago Nunes. Colunista do UOL, PVC conversou com John Textor. "Ele diz que o Botafogo procura um técnico no mercado sul-americano e europeu porque entende que esses treinadores vão preparar melhor os jogadores do Botafogo para o mercado internacional", explicou o jornalista.

Piton fica. O Vasco vem buscando manter seus principais jogadores sob contrato, tanto que os cruzmaltinos ampliaram o vínculo do lateral esquerdo Lucas Piton. O jogador vem sendo um dos destaques do Vasco desde que chegou. O contrato de Pitón ia até o fim de 2026 e passou para 2028.

André Silva é Tricolor. O São Paulo fechou hoje a contratação do atacante André Silva. O clube enfim chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, de Portugal, e espera o jogador nos próximos dias para fazer exames e firmar o contrato, que deve ser válido por quatro anos.