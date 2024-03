Palmeiras aceita liberar gerente Cícero Souza para a CBF e aguarda decisão

A CBF vem passando por uma reformulação. A entidade anunciou a chegada de Rodrigo Caetano, ex-Atlético-MG, para o cargo de coordenador executivo geral de seleções. Ele estava no Atlético-MG exercendo a função de diretor de futebol, desde 2021. Depois, foi a vez de Juan, ex-zagueiro do Flamengo deixar o cargo de gerente técnico do Rubro-Negro para exercer tal função à frente da Seleção Brasileira.

O técnico Dorival Júnior, que assumiu o comando da Seleção em janeiro, faz sua primeira convocação nesta sexta-feira para amistosos contra Inglaterra e Espanha, que acontecem nos dias 23 e 26 de março, em Wembley e no Santiago Bernabéu, respectivamente.