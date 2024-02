PVC: Textor procura técnico na Europa e América do Sul para o Botafogo

Comandado pelo interino Fábio Matias nos últimos jogos, o Botafogo procura um técnico no mercado europeu e sul-americano, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

PVC conversou com John Textor, dono da SAF do Botafogo, e trouxe detalhes da busca do clube por um novo treinador. Há uma semana, Tiago Nunes foi demitido do cargo.