São Paulo entra em acordo com Vitória de Guimarães e fecha contratação do atacante André Silva

O São Paulo fechou nesta quinta-feira a contratação do atacante André Silva. O clube enfim chegou a um acordo com o Vitória de Guimarães, de Portugal, e espera o jogador nos próximos dias para fazer exames e firmar o contrato, que deve ser válido por quatro anos.

Em busca de um centroavante desde o ano passado, o Tricolor deve pagar cerca de 3,5 milhões de euros (quase R$ 19 milhões) ao Vitória de Guimarães para contratar o atleta. O montante será pago de maneira parcelada.

O São Paulo enfrentou a concorrência do Vasco, mas contou com o desejo de André Silva de defender o time paulista. Ele será o quinto reforço da equipe, que já trouxe Erick, Luiz Gustavo, Bobadilla e Ferreirinha no ano de 2024.