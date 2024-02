Jogo do Fluminense hoje (29/2) na Recopa: horário e onde assistir ao vivo

O Fluminense mede forças com a LDU hoje (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana.

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Star+.

A LDU tem a vantagem do empate após vencer o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Alex Arce.