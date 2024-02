Eles viram o Flu perder da LDU. Hoje, vivem com os filhos fase de títulos

Uma dor que durou 15 anos. E que se encerrou somente no dia 4 de novembro de 2023. Os vices da Libertadores, em 2008, e da Sul-Americana, em 2009, foram feridas que se cicatrizaram apenas agora, depois que o Fluminense conquistou a América. E é justamente abraçada à essa conquista que pais que estavam naquela final apostam nos pés quentes de seus filhos para que o fantasma chamado LDU seja exorcizado de vez hoje (29), na final da Recopa Sul-Americana, no Maracanã.

O que aconteceu

O UOL conversou com tricolores que estiveram nas derrotas para a LDU. Caso do engenheiro de produção Rodrigo Galeão, hoje com 40 anos, e que, naquela final, estava com seu pai, Edson.