VAR da Conmebol terá decisões anunciadas ao vivo; estreia será em Flu x LDU

A iniciativa já ocorre em algumas ligas espalhadas pelo mundo, como no México, por exemplo. Recentemente, um árbitro protagonizou um momento curioso ao classificar um lance como "impenal" no alto-falante.

A Conmebol afirmou que a novidade foi aprovada por órgãos oficiais, como Fifa e o Ifab (entidade que elabora as regras do futebol).