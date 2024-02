Botafogo x Aurora: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

Interino à beira do gramado. O Botafogo ainda não anunciou o substituto de Tiago Nunes, demitido justamente após o jogo com o Aurora. Fábio Matias permanece no comando do time.

Classificação e jogos Libertadores

Rumo à Rússia. Titular no jogo de ida, o atacante Victor Sá deixou o Alvinegro rumo ao Krasnodar, da Rússia. O Glorioso manteve 20% dos direitos econômicos.

Prováveis escalações:

Botafogo: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Savarino. Técnico: Fabio Matias

Aurora: Akologo; Michelli, Luis Barboza, Amarilla; Ballivián, Didí Torrico, Alaníz, Dario Torrico e Jair Torrico; Reinoso e Serginho. Técnico: Mauricio Soria

Botafogo x Aurora -- 2ª fase preliminar Libertadores

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 28 de Fevereiro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Transmissão: ESPN, Star+ e Globoplay