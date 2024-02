Botafogo vence Audax para pouco mais de mil torcedores e ameniza crise

Diego Hernández e Janderson marcaram os gols do jogo. Os dois foram marcados nos minutos iniciais de cada tempo.

A má fase do Botafogo se refletiu nas arquibancadas. Apenas 1.446 torcedores compareceram ao Estádio Nilton Santos.

Classificação e jogos Carioca

Com a vitória, o Botafogo chegou a 17 pontos, mas não entrou no G4. Com a vitória do Vasco, o Alvinegro fica em quinto e vai para a última rodada precisando vencer e torcer por tropeço do rival.

O Audax-RJ está rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca. A equipe ainda não pontuou e, com apenas um jogo por fazer, não pode mais alcançar o Bangu, 11º colocado com cinco pontos.

O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira (28), pela Copa Libertadores. A equipe encara o Aurora (BOL) no jogo de volta da segunda fase preliminar da competição e precisa vencer para avançar. No fim de semana, enfrenta o Fluminense lutando pela vaga na semifinal do Estadual.

O Audax encerra sua participação no Campeonato Carioca no próximo sábado (2). Em busca dos primeiros pontos na competição, a equipe recebe o Sampaio Corrêa-RJ.