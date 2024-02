'Quase' goleiro e campeão da Copinha: quem é o técnico interino do Botafogo

Ele chegou ao Glorioso no início do ano. É membro da comissão técnica permanente.

Tentou ser goleiro

Fábio tentou seguir carreira como goleiro. Natural de Santa Bárbara d' Oeste, interior de São Paulo, teve passagem na base do União Barbarense.

Classificação e jogos Carioca

No clube, passou por diversas categorias. Ele lembra que, ao fazer a transição para o profissional, optou por seguir outro caminho. Um dos pontos foi a altura, uma vez que tem 1,77m.

Comecei a brincar no gol e surgiu uma oportunidade de fazer um teste na União Barbarense, time da minha cidade, na categoria infantil. Fiquei ali na categorias de base por alguns anos. Paralelamente, entrei na faculdade com 16 para 17 anos, e me formei com 20. Cheguei ao processo final de transição entre base e profissional, mas com a questão da faculdade, surgiu uma oportunidade de trabalhar com um treinador de goleiro que tinha sido meu treinador, e fui.

Fábio Matias, à FlaTV