Fala de Tite sobre Dani Alves é hipócrita, lamentável e previsível

Lamentável e previsível, ele disse: "Eu não posso fazer julgamento sem ter todos os fatos e as informações verdadeiras a respeito. Posso falar conceitualmente. Conceitualmente, todo erro deve ser punido. Mas não sou julgador e não tenho todos os fatos. Fora que há uma etapa de um profissional que trabalhou comigo e existem outras etapas profissionais e pessoais que ele também exerce. Essas eu não conheço e não posso julgar, tenho que ter muito cuidado. Vou dizer mais: quando fui numa coletiva que houve um problema com Neymar, foram 24 perguntas, tive que responder 18 a respeito de um suposto (estupro). E eu disse a mesma coisa, que eu não tinha conhecimento aprofundado. Mas quem erra deve ser punido. Foi assim que eu fui educado. Primeiro te ensino, segundo tu é punido para que aprenda."

Pois os fatos são simples: Daniel Alves foi condenado por estupro. Condenado. Não precisa falar "conceitualmente". Pode opinar claramente sobre um crime brutal cometido por um cara que ele defendeu tanto, a ponto de levá-lo à Copa pelo que tinha a entregar como pessoa, pelo fator "humano".

Pior, comparar a pergunta às feitas no caso Neymar joga suspeita sobre o caso Alves. Como se acusações falsas fossem igualmente comuns, como se as situações fossem comparáveis. Primeiro, Neymar não foi absolvido no caso Najila. Segundo, o episódio com o atacante não tem nada que ver com o do lateral detento.

Ao não se posicionar duramente diante das provas, das mentiras de Alves e nem mesmo da condenação pela Justiça, Tite mostra que é só mais um. Só mais um integrante do pacto da masculinidade, protegendo os seus. Só mais um homem com discursinho de que valoriza o ser humano, desde que o ser humano seja integrante da sua patota. Só mais um com que não podemos contar para quebrar o ciclo de violência contra nós.

Deve seguir vencendo dentro de campo. Enquanto nós perdemos aqui fora.

