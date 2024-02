Marcílio Dias x Vasco vai passar na TV? Onde assistir ao vivo

O Vasco mede forças com o Marcílio Dias hoje (27), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Sportv e Premiere transmitem o jogo ao vivo.

Na fase inicial, disputada em partida única, o Marcílio Dias tem a vantagem de jogar em casa, enquanto o Vasco precisa apenas do empate para se classificar.