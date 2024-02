Piton celebra boa fase no Vasco e espera por 1º filho: 'meu melhor momento'

Autor de um dos gols da vitória por 4 a 2 sobre o Botafogo, no último domingo, o camisa 6 desembarcou em São Januário, no começo do ano passado, para a primeira experiência após surgir no Corinthians.

Lucas Piton, do Vasco, celebra gol marcado contra o Botafogo, pelo Carioca Imagem: Leandro Amorim / Vasco

Família

Nascido em Jundiaí, São Paulo, Piton vem de família católica e diz que "cresceu dentro da igreja" — frequentava a Paróquia da Nossa Senhora das Graças do Montenegro. Ele usa um escapulário, presente da esposa Paula, que se tornou essencial no dia a dia. A peça tem a frase "que o senhor te abençoe e te guarde".

"Eu sou um cara muito tranquilo, que gosta de estar com a família. Meus pais são de São Paulo e vêm direto para cá para ficar comigo e minha esposa. Agora, estamos construindo a nossa família. Isso sempre foi um sonho", disse.

O começo

Piton começou no futsal e foi até campeão do Mundial de Clubes sub-18, pelo Corinthians, clube no qual foi revelado. Uma das heranças dos tempos da quadra foi a finalização de bico, como a que ajudou a marcar no clássico no Nilton Santos: "No futsal, eu fazia muito gol de bico. Foi ali na hora um improviso e deu tudo certo".