Quem é o influencer demitido do Vasco após defender Daniel Alves

Eduardo tem um canal no YouTube desde a Copa de 2018. Ele tem pouco mais de 31 mil inscritos. No Instagram, conta com 142 mil seguidores. O começo foi no Facebook escrevendo uma coluna. Em entrevistas, ele admite que seria cancelado pelos comentários na conta, que perdeu alguns anos atrás. Mas garante: não liga. Em março de 2017 ele montou a página do Fui Clear.

Em 2022, o canal lançou uma premiação que reuniu diversas figuras grandes do futebol. Entre os convidados, Neymar, Zico, Fred, Tite, entre outros. O objetivo é homenagear os nomes brasileiros na história e na temporada. Nomes como Pedrinho, Júlio César, Deco, Edmundo, Del Piero, Dorival Jr e alguns jornalistas são jurados.

Eduardo Semblano também foi gestor do Fut7 do Fluminense. Ele foi CEO de outras equipes dessa modalidade. Foi daí que surgiu o interesse em coordenar o Vasco. O influenciador e Pedrinho, atual presidente do clube, são amigos.

Embate com a imprensa

Na Copa do Mundo, uma pergunta do influenciador gerou desconforto. Antes do jogo contra a Coreia do Sul, na coletiva de Thiago Silva, ele insinuou que jornalistas torciam contra a seleção brasileira. A postura de embate com a mídia é comum nas redes sociais.

"Hoje, eu vou fazer diferente. Eu queria saber o quanto irrita, o quanto atrapalha um jantar virar problema. E uma boa parte da imprensa brasileira jogando contra nós, o quanto isso atrapalha a vocês no grupo?", perguntou na entrevista.