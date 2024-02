Vasco vence Volta Redonda e deixa Botafogo a perigo por semi do Carioca

O jogo marcou a estreia de Juan Sforza. O reforço começou no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e participou do segundo gol.

Classificação e jogos Carioca

A torcida do Vasco lotou o estádio no Espírito Santo. Todos os ingressos foram vendidos. O time também foi recepcionado com festa na chegada ao estado. O árbitro chegou a paralisar o jogo nos últimos minutos por uso de sinalizadores.

O cruz-maltino tem Copa do Brasil na terça-feira. O Vasco visita o Marcílio Dias às 21h30 (de Brasília). Só no fim de semana faz a última rodada do Carioca com a Portuguesa. O Voltaço encara o Athletic pela competição nacional e depois enfrenta o Nova Iguaçu.

O Volta Redonda teve o auxiliar à beira do gramado. Rogério Corrêa foi expulso na última rodada e cumpriu suspensão, deixando Diogo Ciston no comando do time.

Como foi o jogo

Com a força máxima disponível, o Vasco tentou se aventurar no ataque, mas não encontrou muito espaço. Pumita chegou com a oportunidade mais perigosa, mas desperdiçou.